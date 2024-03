Commercio estero: Confagricoltura, passi avanti in Europa sulla reciprocita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Come primo esportatore mondiale di prodotti agroalimentari - spiega ancora Confagricoltura - la Ue ha tutto l'interesse che i mercati internazionali siano aperti e gestiti sulla base di norme multilaterali. 'Occorre, pero', prendere atto - spiega ancora l'organizzazione degli imprenditori agricoli - che il sistema fondato sul Wto attraversa una fase di profonda crisi e un rilancio non si vede all'orizzonte. Dopo il fallimento del 'Doha Round', nessuna intesa - neppure parziale - e' stata raggiunta sull'agricoltura. Anche l'ultima Conferenza ministeriale si e' conclusa, all'inizio di marzo, con un nulla di fatto. Sono risultate inconciliabili, in particolare, le posizioni delle parti aderenti in materia di stock pubblici e controllo dei flussi commerciali a protezione dei mercati interni'.

Alla luce di questa situazione di fatto, secondo la Confagricoltura, la Commissione dovrebbe assumere una posizione realistica e dare il via libera, senza riserve, alla reciprocita' delle regole per le importazioni dai paesi terzi.

Gdo

