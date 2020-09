Commercio: Di Maio, servono economie integrate, non in guerra

Per Italia e' il momento di crescere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 04 set - 'Per me e' molto importante essere intervenuto qui al Forum Ambrosetti. Ho spiegato chiaramente che abbiamo bisogno di un mondo non in guerra commerciale ma un mondo che faccia accordi, che abbia economie integrate cosi' da aiutare le nostre imprese e il nostro Made in Italy'. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. 'Questo e' il momento di crescere, e' il momento per l'Italia di affacciarsi ancora di piu' ai mercati di tutti il mondo ed e' il momento di modernizzarsi', ha aggiunto il ministro.

