Commercio: Di Maio, con 'patto per l'export' sosteniamo le imprese all'estero

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 ott - 'Un forte sistema multilaterale di commercio basato su ruoli di trasparenza e assenza di discriminazione e' cruciale nel mitigare l'impatto della pandemia permette di ottenere un sistema di inclusione. Con questa visione in mente, l'Italia come presidente di turno del G20 guarda avanti verso il meeting dei ministri del G20 del Commercio e degli investimenti che si terra' a Sorrento. Le nuove generazioni di imprenditori e professionisti giocheranno un ruolo nell'implementazione del meeting di Sorrento. Il ministero degli esteri e del commercio internazionale partecipa a questo ambizioso progetto di rinascimento globale. Il ministero ha in corso un nuovo approccio in questo senso con il progetto 'patto per l'export', una strategia innovativa a supporto dell'affermazione internazionale delle imprese italiane. Questo patto mette al centro la digitalizzazione e l'innovazione con il particolare coinvolgimento dei giovani players nei mercati. Il ministero e' inoltre coinvolto nei progetti del Pnrr come parte del progetto Next Generation Eu'. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e della Cooperazione economica, nell'intervento al G20 Young Entrepreneurs' Alliance, dal titolo Global Renaissance.

L'Alleanza dei giovani imprenditori dei paesi piu' industrializzati al mondo si riunisce nel paese che detiene la presidenza del G20: quest'anno e' il turno dell'Italia e in particolare i Giovani imprenditori di Confindustria ospitano l'evento.

Pan

(RADIOCOR) 05-10-21 17:00:35 (0543) 5 NNNN