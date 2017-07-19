Commercio: dal Veneto nuovo bando da 10 mln per Distretti del Commercio

Coinvolti 185 Distretti in 323 Comuni della Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 9 giu - La regione del Veneto da' il via ad un nuovo bando da 10 milioni di euro per i Distretti del Commercio. Saranno coinvolti 185 Distretti e 323 comuni. I contributi potranno arrivare fino a 150.000 euro per ciascun progetto, a fronte di una spesa massima ammissibile di 270.000 euro. L'intensita' dell'aiuto raggiungera' il 50% per gli investimenti delle imprese e il 100% per le attivita' collettive di animazione, promozione e valorizzazione dei Distretti. Particolare attenzione viene riservata ai progetti che promuovono la transizione digitale e l'innovazione dei servizi, nonche' alle aggregazioni che coinvolgono imprese giovanili, femminili e attivita' riconosciute tra i luoghi storici del commercio. Specifiche premialita' sono inoltre previste per i progetti localizzati nei Comuni montani e nei territori compresi nella ZLS Porto di Venezia-Rodigino.

'La Regione - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci - continua a puntare nel commercio di prossimita', nella vitalita' dei nostri centri storici e dei tessuti urbani. Con l'approvazione del nuovo bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei Distretti del Commercio, mettiamo a disposizione 10 milioni di euro per sostenere innovazione e competitivita', sostenendo il ruolo che il commercio svolge come presidio territoriale nei nostri paesi'.

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(RADIOCOR) 09-06-26 13:15:18 (0350) 5 NNNN