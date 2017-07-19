Commercio: da Univendita (Confcommercio) decalogo anti-truffe 'a domicilio' -2

Diffidare di prezzi troppo convenienti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Univendita evidenzia poi, si legge in una nota, che gli strumenti digitali sono importanti nella vendita diretta, ma l'interazione simultanea tra venditore e cliente deve mantenere carattere diretto e personale. Inoltre, l'incaricato corretto non mette fretta, lascia sempre tempo per decidere. Ecco perche' e' sbagliato accettare accordi 'a voce' o comprare a scatola chiusa. Tutte le condizioni devono sempre essere scritte nel contratto, leggibili e comprensibili, a cominciare dal diritto di recesso (30 giorni nella vendita diretta).Il venditore affidabile, in piu', fornisce informazioni dettagliate sulla garanzia e sull'assistenza post-vendita. Se non lo fa, e' giusto chiedere chiarimenti. Al tempo stesso, deve rispondere sempre in modo completo e preciso alle domande. Univendita suggerisce quindi di controllare se l'impresa aderisce a una associazione di categoria, elemento che implica standard di correttezza e trasparenza. Infine, un suggerimento molto importante sull'approccio psicologico: diffidare sempre dei benefici esagerati o dei prezzi troppo convenienti rispetto al valore del bene.

Il presidente Univendita, Ciro Sinatra, commenta: 'Il cliente, assieme ai nostri incaricati alla vendita, e' la figura attorno alla quale ruota il nostro comparto. Il dialogo diretto, la relazione fiduciaria con il consumatore sono per le nostre aziende aspetti fondamentali ed irrinunciabili. Non a caso, Univendita si e' dotata di una Carta dei valori per promuovere un sistema etico che sia riconosciuto e applicato da tutti i soci. Oggi si sentono brutte storie di cronaca che riguardano persone, soprattutto anziani, vittime di truffe e raggiri nell'intimita' delle loro case. Il nostro impegno su questo terreno fa parte del concetto di qualita' ed eccellenza che coltiviamo ogni giorno, perche' non esistono un buon prodotto e un buon servizio senza un rapporto di fiducia e reciproca soddisfazione, che dura nel tempo, tra azienda e consumatore'.

Bof

(RADIOCOR) 26-07-26 13:17:29 (0252) 5 NNNN