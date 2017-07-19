Commercio: Confesercenti, si riducono piccole botteghe, aumenta superficie media

Dal 2011 spariti oltre 100mila punti vendita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - I punti vendita fisici in Italia hanno subito una profonda trasformazione negli ultimi anni: netta riduzione delle piccole botteghe, con superfici di vendita fino a 50 metri quadri, e incremento delle maxi superfici di vendita. Cosi' Confesercenti in un approfondimento sulle superfici di vendita per classi dimensionali. Si tratta di un processo di ristrutturazione, scrive Confesercenti in una nota, trainato dalla convergenza verso il formato medio: diminuiscono botteghe e micro-negozi e, allo stesso tempo, si ridimensionano le maxi-superfici del retail. Il risultato e' in ogni caso una riduzione dei punti vendita: tra il 2011 e il 2025 in Italia sono scomparsi oltre 103 mila negozi. La superficie commerciale complessiva, tuttavia, e' aumentata nello stesso arco temporale del 7,4% grazie, appunto, ll'allargamento della superficie media dei punti vendita. La trasformazione non procede allo stesso ritmo ovunque. Nel 2011-2025 regioni come Emilia-Romagna e Abruzzo mostrano una crescita marcata della superficie commerciale complessiva. Anche Lazio e Campania registrano superficie in aumento a fronte di un calo dei negozi.

All'opposto, la superficie e' ferma o arretra in Sardegna, Puglia, Basilicata e Valle D'Aosta.

