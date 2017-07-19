Commercio: Confesercenti, in 6 anni chiusi 24mila bar in Italia, perdita da 7,2 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 set - Il calo interessa tutte le Regioni, ma procede a velocita' diverse.

Nel Centro la riduzione e' piu' marcata: 7.323 bar in meno, oltre un quinto rispetto al 2019 (20,8%). Seguono il Nord-est, con una flessione del 16,3%, e il Nord-ovest, con il 16,1%. Il calo e' piu' contenuto nel Sud (6,7%) e nelle Isole (6,5%), ma anche in queste aree il saldo e' negativo.

In valore assoluto e' la Lombardia a registrare la perdita maggiore, con 4.957 bar in meno. Seguono il Lazio (4.405), il Veneto (2.806), l'Emilia-Romagna (1.916) e il Piemonte (1.915). Guardando invece alla variazione percentuale, la contrazione piu' forte si registra nelle Marche, dove i bar diminuiscono del 25%. Nel Lazio il calo e' del 23,9%, in Valle d'Aosta del 22,2% e in Veneto del 20,1%.

Com-Pan

(RADIOCOR) 27-09-26 11:03:51 (0182) 5 NNNN