            Notizie Radiocor

            Commercio: Confcommercio, dati consolidano attese, ultimo trimestre piu' dinamico

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - "Il ritorno a ottobre in territorio positivo, dopo tre mesi di riduzioni congiunturali, consolida le aspettative generate dai miglioramenti registrati da altri indicatori, di un ultimo trimestre del 2025 lievemente piu' dinamico dei precedenti.

            Seppure il miglioramento, sul versante dei volumi acquistati, sembra essere abbastanza diffuso non vanno pero' trascurati alcuni elementi di criticita'". E' il commento dell'Ufficio studi Confcommercio ai dati Istat. "Su base annua il confronto dice che le vendite a volume, per i beni inclusi nell'indicatore, sono ferme, con una riduzione nella media dei 10 mesi dello 0,8%. Il recupero di ottobre non ha interessato le piccole imprese, che continuano a scontare un andamento negativo, e ha solo marginalmente attenuato le perdite registrate nei periodi precedenti da alcuni importanti segmenti come l'alimentare. E' auspicabile che il dato di ottobre sia il preludio di recuperi piu' importanti a novembre e dicembre, guidati anche dal Black Friday e dal Natale, che permetterebbero di guardare con piu' ottimismo alle prospettive per il 2026", conclude.

