Commercio: Commissione Ue, risponderemo a dazi Usa al momento appropriato, presto -2

Non e' possibile essere precisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 apr - Richiesto di precisare esattamente quando la Ue rispondera' ai dazi americani, il portavoce ha spiegato che non e' possibile essere precisi e che si sapra' 'presto'. Nel frattempo proseguono i contatti fra la presidente della Commissione von der Leyen e' le capitali.

'Fino a quando non conosciamo in che cosa consisteranno i dazi americani non possiamo essere precisi', ha aggiunto il portavoce, d'altra parte lo si sapra' presto, questione di ore.

Il 12 marzo scorso, la Commissione europea ha deciso contromisure di pari entita' ai dazi Usa del 25% su esportazioni di acciaio e alluminio Ue per 26 miliardi di euro. Contromisure che entreranno in funzione pienamente il 13 aprile. Il pacchetto europeo include le contromisure dal 2018 e 2020 e una nuova serie. Dopodiche' due settimane fa Bruxelles ha fatto sapere che le due misure sarebbero state allineate dopo l'annuncio della Casa Bianca di nuovi dazi il 2 aprile (cioe' oggi) 'per dare piu' tempo per trovare una soluzione negoziale' con gli Stati Uniti. Soluzione che, come e' noto, non e' stata trovata. Alle due contromisure se ne aggiungeranno qundi altre.

