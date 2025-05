Commercio: boom di acquisti online per prodotti infanzia nel 2025 (+80%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Boom di acquisti online per i prodotti legati all'infanzia nei primi 4 mesi del 2025: le ricerche su Trovaprezzi.it (sito di comparazione tra prezzi italiano) sono cresciute dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2024 e oltre il 170% rispetto al 2023. Passeggini, prodotti per la cura del bambino e alimenti in testa alle preferenze.

Dall'analisi del profilo demografico emerge un identikit dell'acquirente tipo nella categoria infanzia. Le ricerche sono realizzate in netta prevalenza da donne (73% contro 27% degli uomini), a conferma del loro ruolo centrale nella gestione degli acquisti familiari. In prima linea i giovani adulti e genitori. A livello geografico, la Lombardia guida per volume assoluto di ricerche (32,5%), seguita da Lazio (15%) e Campania (11%). L'e-commerce si conferma un alleato delle famiglie per quanto riguarda il risparmio, soprattutto su prodotti che rappresentano spese ricorrenti o consistenti, sottolinea Dario Rigamonti, Ceo di 7Pixel S.r.l (societa' italiana nel mercato della comparazione prezzi degli operatori di e-commerce con i suoi marchi come Trovaprezzi.it e Drezzy.it, fa parte di Mavriq, nome commerciale delle societa' controllate da Moltiply Group S.p.a., societa' quotata del segmento Star di Euronext Milan):'I dati di Trovaprezzi.it mostrano come l'acquisto di prodotti per l'infanzia in Italia stia vivendo una forte digitalizzazione.

La possibilita' di confrontare i prezzi online, monitorare le variazioni di costo e individuare le offerte piu' vantaggiose rappresenta oggi uno strumento essenziale per ottimizzare il budget familiare".

