Commercio: Boccia, possibili nuovi dazi Usa, solo una Ue forte puo' difenderci

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - 'E' possibile' l'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti 'perche' la bilancia commerciale americana e' negativa e quindi, sul lungo termine, gli americani cercheranno di fare delle politiche a difesa dei loro interessi'. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della conferenza stampa sul protocollo di intesa tra Confindustria e Confimprese. Di fronte a questa possibilita', ha continuato Boccia, reagire 'significa aprirci come mercati globali, in termini complessivi, diventare la boutique dell'industria del mondo, a partire dall'Italia che non deve essere Sud Europa ma centrale tra Europa, Mediterraneo e Africa', sottolineando che 'pero' per essere un soggetto che accetta la sfida anche con gli Stati Uniti, occorre una Europa piu' forte. Solo una linea politica europea molto forte puo' difenderci'.

