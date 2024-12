Commercio: aziende Fimaa MiLoMB, cala redditivita' e aumenta affitto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 dic - Diminuisce la redditivita' e l'affitto 'pesa' sempre di piu' sugli esercizi commerciali secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza (MiLoMB). Diminuisce infatti la redditivita' e l'affitto 'pesa' sempre di piu' secondo lo studio e l'emergenza diventa percio' il costo dell'affitto che pesa fino anche al 20% per l'attivita' dei negozi, quando non dovrebbe superare il 6-7%, e per il 10% nei pubblici esercizi. Il quadro emerge dailledizione del listino per 25 anni di attivita' delle Aziende di Fimaaa Milano Lodi Monza e Brianza (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari aderente a Confcommercio Imprese per Italia), l'Associazione degli agenti immobiliari e d'intermediazione (aderente a Confcommercio MiLoMB). Gianni Larini, responsabile coordinatore del Listino Aziende Fimaa MiLoMB: 'Non c'e' dubbio che le imprese vadano aiutate soprattutto per il costo dell'affitto. Certo, probabilmente con il nuovo anno potra' arrivare anche la cedolare secca per le attivita' commerciali, ma l'ideale sarebbe un canone concordato a seconda delle zone, con un vantaggio fiscale.

Come si sta gia' facendo per le abitazioni'.

