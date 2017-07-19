Commercio: accordo Ue su preferenze verso Paesi in via di sviluppo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 dic - Il quadro rivisto mantiene i tre principali filoni di sostegno del sistema attuale, sistema standard, sistema plus e Eba (Everything but Arms , tutto eccetto armi), che e' il sistema di agevolazioni tariffarie introdotto dall'Unione europea a favore di tutti i prodotti importati da Paesi meno sviluppati, che sono esenti da dazi e quote fatta eccezione per gli armamenti. Per poter beneficiare del sistema standard sara' necessario rispettare piu' convenzioni internazionali sui diritti umani e del lavoro. La proposta prevede una procedura d'urgenza per la rapida revoca delle preferenze in caso di violazioni dei principi di queste convenzioni. Si prevede la revoca dei benefici in caso di violazioni gravi e sistematiche dei principi delle convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla protezione ambientale.

I paesi che non saranno piu' considerati paesi meno sviluppati nel prossimo decennio, e che quindi riceveranno il piu' ampio sostegno dall'accordo Eba, potranno comunque beneficiare di generose preferenze tariffarie tramite il sostegno standard plus se si impegnano a rispettare rigorosi standard di sostenibilita'. La quota di importazioni in un settore specifico oltre la quale un paese che rientra nello schema standard perde temporaneamente le preferenze sara' ridotta del 10% (dall'attuale 57% al 47%). L'obiettivo e' concentrarsi maggiormente sulle preferenze per i prodotti meno competitivi e creare maggiori opportunita' per gli altri beneficiari, in particolare i Paesi meno sviluppati.

La revisione introduce una procedura specifica per garantire che il cumulo delle norme di origine risponda alle esigenze di sviluppo, finanziamento e commercio del Paese richiedente.

Le nuove norme migliorano il monitoraggio e l'attuazione degli impegni standard plus, ad esempio attraverso una maggiore trasparenza e partecipazione delle parti interessate. I colegislatori hanno anche concordato che le preferenze standard possano essere revocate se un Paese beneficiario non collabora con la Ue alla riammissione dei propri cittadini. D'ora in poi la Commissione monitorera' il rispetto degli obblighi di riammissione e avra' la possibilita' di intervenire. Per garantire la trasparenza, la Commissione dovra' informare il Parlamento e il Consiglio quando tali decisioni vengono prese.

L'accordo include disposizioni per la reintroduzione dei dazi in caso di aumenti improvvisi e significativi delle importazioni da un Paese beneficiario, al fine di proteggere i produttori dell'Unione. E' stato introdotto uno specifico meccanismo di salvaguardia automatico per le importazioni di riso, basato su un sistema di contingenti tariffari: in caso di un aumento significativo delle importazioni di riso superiore alla media storica, tali importazioni saranno soggette a dazi (per un periodo di tempo specifico, al fine di evitare gravi perturbazioni al mercato del riso. I colegislatori hanno concordato che non debbano essere istituite ulteriori misure di salvaguardia automatiche per altri prodotti agricoli. Vengono previste misure di salvaguardia specifiche sulle importazioni di prodotti tessili ed etanolo, che si applicherebbero ai paesi che rientrano nello schema standard e standard plus, ma non a tutti i paesi tranne quelli che esportano armi. Inoltre, si applicherebbero solo se il valore di queste importazioni dal paese interessato superasse il 6% del valore totale delle importazioni Ue del prodotto in questione e il 47% delle importazioni di tutti i paesi beneficiari dello schema standard. Parlamento e Consiglio Ue devono approvare quanto concordato. Aps.

