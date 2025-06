Comgest:come proteggersi dalla volatilita' in aumento - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - La 'grande rotazione' si sta prendendo una pausa estiva? La rotazione del mercato dagli Stati Uniti all'Europa sembra essersi arrestata. I titoli tecnologici e i 'preferiti' del retail, come Tesla, hanno registrato risultati migliori negli ultimi tempi. Probabilmente e' pericoloso sottovalutare troppo gli Stati Uniti.

I vantaggi naturali di cui gode il Paese in termini di ecosistema favorevole all'innovazione, espansione demografica e alta produttivita' del lavoro continuano a significare che chiunque intenda allocare il proprio capitale dovra' prendere in considerazione l'economia statunitense. La popolarita' delle soluzioni di investimento passivo negli Stati Uniti continua, inoltre, ad attrarre capitali globali, poiche' le aziende cercano di quotarsi in un mercato in cui la gestione passiva significa un eccesso di investitori facoltosi e indifferenti ai prezzi delle azioni.

Al contrario, l'Europa ha un potenziale, ma non abbiamo ancora visto un impegno sostenuto a favore del tipo di riforme economiche e di liberalizzazione delineate nel rapporto 2024 di Mario Draghi. Una ridefinizione delle priorita' di spesa a favore della difesa sta rendendo disponibili nuovi fondi che, insieme al calo dei tassi di interesse, alimentano le speranze di un miglioramento del contesto per la redditivita' delle imprese. Tuttavia, e' un semplice effetto moltiplicatore transitorio sulla crescita: una crescita economica sostenuta richiede probabilmente riforme dal lato dell'offerta, la cui volonta' rimane poco chiara.

Un utile banco di prova da monitorare per gli investitori e' il consolidamento bancario transfrontaliero, come l'approccio di UniCredit nei confronti di Commerzbank.

Focus sulle societa' Il nostro approccio e' incentrato sui fondamentali delle societa', in particolare quelle di qualita' gestite da team manageriali solidi, poiche' saranno piu' resilienti e probabilmente in grado di trarre vantaggio dai cambiamenti del settore in cui operano meglio dei concorrenti piu' deboli. E' inoltre importante non dimenticare il rischio. La recente volatilita' dei mercati ha messo in evidenza i pericoli di adottare una visione fortemente orientata al mercato (beta) o al Paese (Stati Uniti contro Europa).

E' preferibile diversificare tali rischi macroeconomici, monitorare l'esposizione al momentum positivo evitando di lasciare che le posizioni assumano dimensioni eccessive e lasciare che siano le societa' in portafoglio a parlare.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 10-06-25 13:00:47 (0326) 5 NNNN