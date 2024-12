Comgest: mercato cinese, segnali di ripresa per i consumi - PAROLA AL MERCATO

di Jasmine Kang * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 dic - La crescita del PIL nel terzo trimestre dell'anno si e' attestata al 4,6%, al di sotto dell'obiettivo del 5%, inducendo probabilmente il governo centrale ad adottare un orientamento piu' proattivo nello stimolare la domanda.

Sul fronte dei consumi, si intravedono timidi segnali di riaccelerazione. A settembre le vendite al dettaglio sono cresciute del 3,2% rispetto al 2,1% di agosto e a ottobre il volume delle transazioni immobiliari ha segnato una ripresa.

Anche le vendite di elettrodomestici e di arredamento sarebbero migliorate. Intanto, la produzione industriale resta solida; a settembre si e' registrato un aumento del valore aggiunto industriale del 5,4%, mentre l'indice PMI dei responsabili degli acquisti e' salito a 50,1.

Midea ha registrato un forte incremento dei ricavi, grazie all'ampliamento della quota di mercato interna e a forti esportazioni. Trip.com prosegue la sua accelerazione, poiche' i consumi cinesi si stanno orientando verso il settore dei viaggi.

La Cina si sta gradualmente trasformando in un'economia piu' produttiva e a maggior valore aggiunto, come emerge chiaramente dalla struttura delle sue esportazioni e della produzione industriale. Tuttavia, dovra' affrontare un rallentamento della crescita della domanda aggregata a causa di fattori come il calo dei prezzi immobiliari. Sebbene il governo centrale abbia la potenza di fuoco per stimolare la domanda, si e' dimostrato riluttante a dispiegarla. Dalla fine di settembre, tuttavia, ha adottato un approccio piu' proattivo che dovrebbe sostenere il rialzo della domanda interna il prossimo anno.

