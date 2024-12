Comgest: la nuova eta' dell'oro del Giappone, le aziende familiari - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Un'altra societa' giapponese a conduzione familiare, che illustra come i fondamentali aziendali possano generare rendimenti costanti a lungo termine per gli investitori, e' Keyence, produttore di apparecchiature per l'automazione industriale. Negli ultimi decenni l'azienda ha costantemente garantito elevati margini di profitto operativo, la percentuale di ricavi che rimane dopo aver pagato i costi operativi, come dimostra il margine di profitto operativo del 51,1% registrato nel 2023.

Dato che la forza lavoro giapponese continua a invecchiare, riteniamo che Keyence sia nella posizione ideale per fornire ai clienti soluzioni per mantenere in funzione le loro fabbriche.

Nel corso degli anni, l'azienda si e' guadagnata la reputazione di mantenere una cultura meritocratica, che ricompensa adeguatamente i propri dipendenti e consente ai suoi ingegneri qualificati di condurre le loro proprie ricerche. Keyence esternalizza il processo di produzione a una rete di fornitori e assemblatori. Questa struttura 'fabless' ha spinto Keyence a privilegiare i rapporti con la sua rete di fornitori per garantire loro un servizio eccellente. Analogamente a OBIC, riteniamo che la cultura aziendale di Keyence sia stata fortemente influenzata dalla forza della visione, dello spirito e dai valori del suo fondatore, conservati con coerenza per decenni.

Oltre alla forte cultura aziendale, riteniamo che l'efficienza delle vendite di Keyence, l'attenzione ai profitti operativi e l'approccio alle relazioni con i clienti orientato alle soluzioni abbiano permesso all'azienda di crescere costantemente. L'approccio di vendita unico di Keyence, basato su una rete di ingegneri piuttosto che su rappresentanti di vendita o middle manager, ha creato una solida base di clienti nazionali.

Con la riduzione del divario dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone, riteniamo che il mercato giapponese si normalizzera', favorendo le societa' di crescita a lungo termine piuttosto che i titoli value a breve termine.

Nonostante il rally di mercato dei titoli value giapponesi degli ultimi tre anni, restiamo convinti che le societa' con crescita di qualita', quelle con una significativa longevita', una crescita visibile, un buon flusso di cassa disponibile, elevate barriere all'ingresso e una solida cultura aziendale, siano meglio posizionate per il lungo periodo.

