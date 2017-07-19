Comgest: azionario Europa, tra euforia e turbolenze, tech e chip al centro - PAROLA AL MERCATO

di Franz Weis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Una bufera geopolitica (Venezuela, Groenlandia, guerra con l'Iran) si e' abbattuta sui mercati nel primo trimestre, generando volatilita' in tutte le asset class. Dopo un avvio d'anno euforico per i mercati azionari europei, la guerra con l'Iran ha bruscamente interrotto il rally a marzo, provocando uno shock sui prezzi del petrolio e un significativo aumento delle aspettative di inflazione. A marzo, la BCE ha rivisto le previsioni di inflazione 2026 al 2,6% e ridotto la stima di crescita per l'area euro allo 0,9%, citando l'impennata dei prezzi energetici e la disruption geopolitica. Il rialzo dei rendimenti obbligazionari a lungo termine ha esercitato pressione sulle valutazioni, non solo dei titoli growth ma anche dei ciclici con multipli elevati.

Il cambiamento di leadership nella tecnologia ha accelerato nel trimestre. I settori software, dati e servizi IT hanno attraversato una "SaaSpocalypse" sui timori di disruption da IA. I titoli legati al capex per l'IA hanno performato bene mentre gli investitori estrapolavano il forte momentum - a loro rischio e pericolo. La debole performance del Nasdaq, nonostante solidi utili e dichiarazioni ottimistiche, mostra crepe nella narrativa sull'IA, che fatica ancora a mostrare un ritorno sull'investimento visibile.

Le turbolenze nel debito privato hanno gettato un velo di de'ja'-vu sui mercati azionari, con diversi grandi fondi che hanno bloccato le crescenti richieste di rimborso. Non e' attualmente un problema sistemico, ma il rischio maggiore risiede nell'opacita' e nei potenziali effetti indiretti sul sistema finanziario.

ASML e' salita grazie a prenotazioni record di 13,2 miliardi di euro nel quarto trimestre, con un'elevata quota di EUV di ultima generazione. ASML e' un beneficiario centrale del forte ciclo di capex per l'IA. Il management ha guidato per una crescita dei ricavi del 4%-19% nel 2026, con le stime sugli utili riviste al rialzo per il 2026 e il medio termine.

*CIO, Analyst/Portfolio Manager e Managing Director delle strategie azionarie europee di Comgest.

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(RADIOCOR) 26-04-26 14:43:33 (0335) 5 NNNN