Comau: sindacati, premio risultato molto positivo, pari a 9,24% paga base

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 feb - "Grazie al miglioramento dei risultati di business del 2024 e all'incremento del gross margin extended Europe", Comau eroghera' ai dipendenti in Italia un premio di risultato "molto positivo" e "pari al 9,24% della retribuzione annua lorda di riferimento", con un importo medio di circa 2.900 euro, il 15% in piu' rispetto all'anno scorso. E' quanto si legge in una nota congiunta dei sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr, che sottolineano che, piu' precisamente, l'erogazione sara' pari a 2.282 euro per la prima area professionale, 2.449 euro per la seconda area professionale e 3.005 euro per la terza area professionale. "Si tratta di un risultato molto positivo, che conferma la crescita dell'azienda e l'impegno dei lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. L'aumento rispetto allo scorso anno rappresenta un segnale concreto del valore generato dal miglioramento delle performance", dicono i sindacati.

Il premio sara' erogato in busta paga ad aprile e beneficera' della tassazione agevolata al 5%, garantendo ai lavoratori un netto piu' elevato rispetto alla tassazione ordinaria. "Le organizzazioni sindacali firmatarie riconoscono con soddisfazione il valore di questo incremento e si conferma come l'assenza di valori soglia, assicuri la certezza del premio e impedisca sorprese negative legate a meccanismi che ne potrebbero compromettere l'erogazione", si legge.

Ars

(RADIOCOR) 27-02-25 10:22:41 (0269) 5 NNNN