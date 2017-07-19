Columbia Threadneedle Inv.: il giro del mondo in 240 secondi - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ott - .In Francia, il governo Lecornu ha superato i voti di fiducia e punta ora a far approvare la legge di bilancio, guadagnando un fragile equilibrio politico.

.In Giappone, Sanae Takaichi si prepara a diventare la nuova premier, con i mercati che accolgono positivamente il possibile ritorno a politiche riformiste.

.Negli Stati Uniti tornano le tensioni commerciali con la Cina: Trump minaccia nuovi dazi mentre proseguono i colloqui preparatori a un vertice bilaterale.

.I mercati monitorano con attenzione la stagione delle trimestrali bancarie americane, tra segnali di deterioramento del credito e volatilita' contenuta.

Questa settimana l'attenzione degli investitori si e' concentrata su tre grandi fronti: la stabilita' politica in Francia, la transizione di leadership in Giappone e il ritorno delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, sullo sfondo di una stagione delle trimestrali che inizia a mostrare segnali di fragilita' nel comparto bancario statunitense.

In Francia, il governo guidato da Sebastien Lecornu sembra aver ritrovato una parziale stabilita' istituzionale. Il primo ministro, recentemente riconfermato, ha deciso di rinviare alcune riforme pensionistiche proposte dal presidente Macron fino al termine dell'attuale legislatura, una mossa che ha consentito di ottenere l'appoggio del Partito Socialista e superare due voti di fiducia. Questo risultato ha temporaneamente allentato le tensioni e aumentato la probabilita' di raggiungere un accordo sul bilancio statale per il prossimo anno. Restano tuttavia le difficolta' legate a un Parlamento frammentato in tre blocchi principali, che rende complesso il processo decisionale e limita la capacita' riformatrice del governo. In prospettiva, Lecornu ha guadagnato tempo, ma la paralisi politica rischia di accompagnare la Francia fino alle elezioni presidenziali del 2027 e legislative del 2029. Nonostante cio', i mercati sembrano accogliere con sollievo la prospettiva di una maggiore continuita', anche se lo spread tra titoli di Stato francesi e tedeschi rimane su livelli elevati.

In Giappone, la situazione appare piu' chiara. Sanae Takaichi, che aveva conquistato la leadership del Partito Liberal Democratico alcune settimane fa, e' ormai la principale candidata alla carica di primo ministro. Dopo la temporanea rottura della coalizione, nel fine settimana il partito di centrodestra Japan Innovation Party ha annunciato il proprio ingresso nel governo, assicurando cosi' la maggioranza necessaria per eleggere Takaichi nel voto parlamentare previsto per domani. I mercati hanno reagito positivamente alla prospettiva di una figura politica percepita come riformista e orientata a riprendere alcune delle politiche economiche di Shinzo Abe. Il contesto economico giapponese rimane solido, sostenuto da un'inflazione stabile e da un mercato del lavoro resiliente, ma la priorita' per il nuovo esecutivo sara' gestire la normalizzazione monetaria in corso da parte della Bank of Japan, in un delicato equilibrio tra sostegno alla crescita e controllo dei prezzi.

