Columbia Threadneedle Inv.: il giro del mondo in 240 secondi - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 ott - Sul fronte internazionale, i dazi tornano al centro del dibattito tra Stati Uniti e Cina. La scorsa settimana il presidente Donald Trump ha minacciato tariffe fino al 100% sulle importazioni cinesi, in risposta alle nuove restrizioni di Pechino sull'export di terre rare - un comparto strategico in cui la Cina detiene un ruolo dominante a livello globale. Le frizioni attuali si concentrano su tre temi chiave: la diffusione del fentanyl, la dipendenza statunitense dalle forniture di terre rare e la sospensione degli acquisti di soia americana da parte di Pechino, che dura ormai da diversi mesi. Nei prossimi giorni sono previsti colloqui a livello tecnico in vista dell'incontro tra i presidenti Xi e Trump previsto per la prossima settimana. L'auspicio dei mercati e' che prevalga un approccio pragmatico, dato che l'imposizione di dazi generalizzati non sarebbe nell'interesse di nessuna delle due economie. Il 1 novembre segna la prima scadenza fissata da Washington per un eventuale accordo, ma anche il 10 novembre resta un punto di attenzione, in coincidenza con la fine del periodo di tregua tariffaria di 90 giorni.

Infine, gli investitori guardano con crescente interesse alla stagione delle trimestrali delle banche regionali statunitensi. Alcuni istituti che hanno pubblicato i risultati la scorsa settimana hanno registrato perdite su crediti superiori alle attese, mentre altri hanno riportato dati piu' resilienti, offrendo un quadro misto ma in evoluzione. Il mercato del credito americano resta sotto osservazione, soprattutto dopo l'aumento dei tassi di insolvenza nei prestiti auto e alcune difficolta' registrate da operatori del settore automobilistico. Il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, ha commentato che 'quando si vede uno scarafaggio, probabilmente ce ne sono altri', invitando alla prudenza. In questa fase, la solidita' del sistema bancario statunitense non appare in discussione, ma il focus degli investitori si sposta dalle grandi banche ai player regionali, termometro piu' diretto delle condizioni finanziarie reali dell'economia americana.

Nel complesso, il quadro globale continua a essere caratterizzato da incertezza politica e divergenze macroeconomiche tra le principali aree, ma la capacita' dei mercati di assorbire gli shock politici conferma la resilienza del ciclo economico globale. La chiave per gli investitori resta la selettivita' e la diversificazione, in un contesto che premia l'analisi attiva e la gestione disciplinata del rischio.

*Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

