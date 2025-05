Columbia Threadneedle Inv.: accordo Usa-Cina su stop dazi 90 giorni, sorpresa positiva - PAROLA AL MERCATO

di Anthony Willis* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mag - Notizia positiva dai colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Sebbene ci si attendesse qualche segnale sulle tariffe, la loro riduzione - anche se limitata ad un periodo iniziale di 90 giorni - ha colto positivamente di sorpresa. La tariffa statunitense sulle importazioni cinesi passera' dal 145% al 30%, mentre quella cinese sui beni statunitensi dal 125% al 10%.

Con il timore che le tariffe punitive in vigore dall'inizio del mese scorso potessero iniziare a pesare sui dati economici, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent aveva gia' ammesso che la situazione stava diventando insostenibile. Tuttavia, il pragmatismo dimostrato e la dichiarazione odierna secondo cui 'nessuna delle due parti desidera un disaccoppiamento' confermano quanto le due principali potenze economiche restino strettamente interconnesse. Le notizie di oggi e quelle della scorsa settimana - in particolare l'intesa con il Regno Unito - indicano che i dazi resteranno in vigore, ma a livelli che consentiranno al Presidente Trump di sostenere di aver affrontato il deficit commerciale e promosso il reshoring industriale, senza pero' compromettere la traiettoria economica dei Paesi disposti a collaborare e ad avviare un percorso di riduzione tariffaria.

Poiche' le tariffe sono entrate in vigore da poco, l'impatto economico dovrebbe rimanere contenuto. Sebbene l'incertezza persista, questo rappresenta un passo incoraggiante. Questa mattina abbiamo assistito ad un netto rialzo degli asset di rischio, e ci aspettiamo che la propensione al rischio continui a migliorare man mano che i mercati inizieranno a valutare il potenziale di nuovi 'accordi commerciali' con altri Paesi nelle prossime settimane.

*Investment Manager di Columbia Threadneedle Investments

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

