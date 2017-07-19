Columbia T. Inv.: super-maggioranza in Giappone, prospettive per azionario - PAROLA AL MERCATO

di Simon Morton Grant* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - La coalizione guidata dal LDP ha ottenuto la piu' ampia maggioranza del dopoguerra, conquistando il 76% dei seggi alla Camera bassa (354 su 465). Questa super-maggioranza consente alla coalizione di superare l'opposizione della Camera alta e di mantenere il pieno controllo di tutte le commissioni parlamentari. All'interno di questo risultato, il solo LDP ha ottenuto 316 seggi, in netto aumento rispetto ai precedenti 232. Sebbene i mercati si attendessero un risultato solido per la coalizione di governo, l'esito rappresenta una vittoria storica per il LDP, superiore persino al trionfo di Koizumi nel 2005 e alla performance di Abe nel 2017. La portata di questo slancio politico richiama quei precedenti cicli: dopo la vittoria di Koizumi, le azioni giapponesi registrarono un rialzo di circa il 60% tra il 2003 e il 2005, mentre durante il secondo mandato di Abe, iniziato nel 2013, il mercato sali' di circa il 50% nel primo anno e raddoppio' complessivamente entro il 2017.

Con il superamento della soglia dei 261 seggi, che garantisce una 'maggioranza stabile assoluta', il partito di governo dispone ora del pieno controllo operativo del processo legislativo. La reazione immediata dei mercati potrebbe tradursi in un rialzo dell'azionario e in un indebolimento dei JGB. L'entita' dei movimenti sui tassi e sul mercato valutario dipendera' tuttavia dai prossimi segnali di policy del Primo Ministro Takaichi.Qualora i rendimenti dei JGB dovessero aumentare ulteriormente per timori fiscali e l'azionario registrasse una correzione, considereremmo tale scenario come un'opportunita' interessante di acquisto sui ribassi. E' evidente che la popolarita' di Takaichi ha svolto un ruolo determinante nel successo del LDP, un esito favorevole per il mercato azionario giapponese in quanto rafforza la continuita' delle politiche e la fiducia dell'opinione pubblica nella sua leadership.

L'orientamento piu' deciso di Takaichi in materia di difesa e sicurezza nazionale, sostenuto da un incremento della spesa militare, apre opportunita' nei settori marittimo e della difesa, incluse le societa' di cantieristica navale. Inoltre, individuiamo crescenti opportunita' negli investimenti sostenuti dal governo in ambiti quali intelligenza artificiale, semiconduttori e riavvio del nucleare, che restano pilastri centrali della politica industriale di lungo periodo del Giappone.' *Client Portfolio Manager Asia and Japan Equities di Columbia Threadneedle Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 13-02-26 14:11:27 (0366) 5 NNNN