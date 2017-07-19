Colombia: Ue invia tende, filtri per l'acqua e beni essenziali

Aiuti alla popolazione colpita dal terremoto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - L'Unione europea continua a mobilitare aiuti per la Colombia dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,4. Attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile - si spiega in un comunicato della Commissione - la Svezia ha messo a disposizione 150 tende e 360 coperte, la Germania sta inviando 3mila kit da cucina e 2.500 filtri per l'acqua, mentre il Lussemburgo ha offerto altre 79 tende. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea sta organizzando l'invio e la consegna degli aiuti.

Bruxelles ha inoltre mandato in Colombia un coordinatore per la risposta rapida, incaricato di sostenere sul posto le operazioni di protezione civile e assistenza umanitaria. "Il cuore dell'Europa e' con il popolo colombiano", ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Nei momenti di tragedia, solidarieta' significa azione. Stiamo inviando tende, filtri per l'acqua, cibo e altri beni essenziali". L'intervento si aggiunge ai 2,1 milioni di euro di finanziamenti umanitari d'emergenza annunciati dalla Commissione il 12 agosto. Le organizzazioni partner dell'Ue stanno fornendo assistenza sanitaria, acqua, servizi igienico-sanitari, ripari, alimenti, protezione e contributi in denaro alle comunita' colpite. Bruxelles aveva inoltre attivato il servizio satellitare Copernicus per sostenere i soccorsi e valutare i danni. La Croce Rossa tedesca ha riallocato 100mila euro provenienti da un progetto finanziato dall'Ue per rispondere alle necessita' immediate di 2.500 famiglie nei dipartimenti di Choco' e Valle del Cauca.

Cop

(RADIOCOR) 17-08-26 17:20:35 (0351) 5 NNNN