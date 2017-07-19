Colombia: dopo il terremoto stimati danni per oltre 9,5 mld di dollari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Il terremoto di magnitudo 7.4 che lo scorso 10 agosto ha colpito l'ovest della Colombia avrebbe provocato danni per circa 9,57 miliardi di dollari. La stima, ancora preliminare, e' stata resa nota dal neo-presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sulla base di una valutazione realizzata da una societa' privata. Il sisma ha causato il crollo di migliaia di abitazioni, palazzi, scuole e ospedali, soprattutto nelle citta' della costa del Pacifico e nella regione del caffe'.

Il bilancio delle vittime e' stato rivisto a 289 morti e 4.187 feriti, mentre 143 persone risultano ancora disperse.

La Colombia ha gia' ricevuto aiuti dagli Stati Uniti, dall'Ue e dalla Banca Mondiale.

'Si tratta di una cifra preliminare che sara' corretta man mano che avremo maggiori informazioni', ha confermato de la Espriella, precisando che i danni si concentrano in circa un terzo del Paese. Il presidente ha affidato al ministro dell'Edilizia, Jaime Andres Beltran, l'attuazione di un 'piano miracolo per la ricostruzione' che dovrebbe coinvolgere imprese di costruzione, banche, compagnie assicurative e amministrazioni locali. Lo stesso ministro e' pero' finito di recente al centro di una polemica per essersi recato in spiaggia con la famiglia durante la gestione dell'emergenza.

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(RADIOCOR) 18-08-26 15:19:22 (0379) 5 NNNN