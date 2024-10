Coldiretti: Mattarella, agricoltura centrale nella vita della Repubblica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 ott - 'E ritroviamo il settore agricolo - ha continuano Mattarella - al centro del processo costitutivo dell'Unione europea. All'articolo 39 del Trattato Istitutivo si fissano gli obiettivi dell'agricoltura: incrementare la produttivita' agricola, assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli ai consumatori. Con la Conferenza di Stresa e la nascita di Pac e Feoga l'agricoltura diventera' vero e proprio motore della Costituzione Europa'.

Ma un ruolo importante e' anche quello svolto dagli agricoltori italiani che hanno saputo interpretare il proprio ruolo all'insegna della qualita'. 'Un grande lavoro di valorizzazione - ha aggiunto il presidente della Repubblica - che ci vede oggi al primo posto per qualita' in Europa. Una posizione che ci dovrebbe far riflettere ogni qualvolta emergono tentazioni di chiusura dei mercati perche' l'Italia e la propria qualita' agroalimentare ne sarebbero danneggiati'.

'Il paesaggio italiano - ha concluso Mattarella - e' debitore agli agricoltori per le opere di trasformazione agricola cosi' importanti nella difesa dell'ambiente. La Repubblica italiana ringrazia infine l'agricoltura anche per le garanzie offerte sulla salubrita' degli alimenti, sulla sicurezza alimentare e non ultimo per essere stata, l'agricoltura, fattore di coesione, di cittadinanza e di legalita''.

Gdo

