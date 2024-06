Coldiretti: martedi' i trattori al Pirellone contro i cinghiali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Trattori al Pirellone per denunciare l'emergenza della fauna selvatica in Lombardia, a cominciare dai cinghiali. E' la protesta organizzata per martedi' 18 giugno 2024 dagli allevatori e agricoltori Coldiretti della Lombardia, insieme al presidente della Coldiretti regionale Gianfranco Comincioli, per denunciare con le loro dolorose esperienze una situazione che sta provocando problemi sanitari, sociali, economici e ambientali. In Piazza ci saranno anche sindaci ed esponenti delle istituzioni. "Gli animali selvatici trasmettono malattie, distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, causano incidenti stradali e si spingono fino all'interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone", si legge in un comunicato dell'organizzazione. L'appuntamento e' alle ore 9.30 a Milano in piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale. Per l'occasione sara' allestita un'esposizione con le produzioni devastate e i prodotti messi a rischio dall'avanzata senza freni dei cinghiali.

Com-Cog

