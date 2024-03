Coldiretti Lombardia: stagione pomodoro alle porte, serve accordo sul prezzo -2

Sale sempre di piu' import concentrato pomodoro cinese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Tutto questo, prosegue la nota di Coldiretti Lombardia, mentre alle frontiere si assiste a un continuo aumento delle importazioni di concentrato di pomodoro cinese, non solo a livello nazionale ma ora anche negli altri Paesi Ue dove, nel complesso, in un anno sono praticamente raddoppiate. Si tratta - precisa la Coldiretti regionale - di un prodotto che arriva da un Paese dove regole produttive, fitosanitarie, ambientali ed etiche non sono uguali a quelle italiane ed europee, che fa quindi concorrenza sleale. Per questo - prosegue la Coldiretti - e' necessario che venga esteso a livello europeo l'obbligo di indicare l'origine del pomodoro, oltre che adottare il principio di reciprocita' delle regole Ue anche per i prodotti importati.

A rischio - continua la Coldiretti regionale - c'e' un settore che in Lombardia produce circa 600 milioni di chili di prodotto ogni anno, coltivato su circa 8 mila ettari concentrati per oltre il 70% nelle province di Mantova e Cremona.

Il pomodoro Made in Italy - conclude la Coldiretti Lombardia - rappresenta un ingrediente fondamentale della dieta Mediterranea e della vera cucina italiana. A livello nazionale la filiera impegna complessivamente circa 7mila imprese agricole, oltre 100 imprese di trasformazione e occupa 10mila addetti, per un fatturato totale che ha raggiunto i 4,4 miliardi di euro.

com-rmi

