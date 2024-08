Coldiretti: inizia 'vendemmia' mele, -1% a 2,1 mld di chili produzione 2024

Dopo gelate primaverili soprattutto in Trentino Alto Adige (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - E' iniziata in Italia la 'vendemmia' delle mele, il frutto piu' presente sulle tavole nazionali. La stima di produzione e' di circa 2,1 miliardi di chili, in calo dell'1% rispetto allo scorso anno. A tracciare un bilancio e' Coldiretti sulla base dei dati Prognosfruit in occasione del via alle operazioni in Trentino Alto Adige, dove si coltivano circa i due terzi del totale nazionale. Sul raccolto 2024 pesano le gelate primaverili che hanno interessato proprio la regione maggiore produttrice. Si stimano cali del 7% in Trentino e del 9% in Alto Adige. Bene il Piemonte - continua Coldiretti - che e' la seconda regione per produzione, con un aumento dell'8%.

Netti, gli incrementi in Veneto (+33% sullo scorso anno, funestati da gelo e grandine) ed Emilia Romagna (+15% rispetto a un 2023 segnato dall'alluvione).

