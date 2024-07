Coldiretti: in Lombardia parte raccolta pomodoro, produzione attesa in calo

Pesa l'effetto maltempo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Scatta in Lombardia la raccolta di pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi, con i timori per l'effetto maltempo sulle produzioni finali. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione dell'avvio delle operazioni tra le province di Cremona e Mantova. Fra nubifragi, alluvioni e trombe d'aria - spiega la Coldiretti regionale - quest'anno l'avvio dell'annata e' stato particolarmente difficile, con le piantine che in alcuni casi sono state trapiantate in campo con un ritardo di oltre un mese. Il risultato e' un atteso calo della produzione: se sui primi trapianti si teme una contrazione piu' marcata, soprattutto laddove si sono verificati episodi localizzati di grandine la speranza e' di poter recuperare sulle varieta' piu' tardive, per arrivare a una riduzione finale tra il 15% e il 20% rispetto alla media. Si tratta - specifica la Coldiretti - delle prime previsioni da confermare a raccolta avvenuta, anche alla luce dell'andamento meteo delle prossime settimane.

