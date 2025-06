Coldiretti: domani al Summer Fancy Food di New York i record del made in Italy -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Alle ore 12,30, le manifestazioni si spostano al Padiglione Italia, (Level 3 - stand No. 2718) al Javits Center, per il focus su 'Indicazioni geografiche italiane: una garanzia di qualita' per il consumatore Usa'. L'incontro sara' aperto dal Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo. A seguire gli interventi di Paolo De Castro, Presidente di Filiera Italia, Generale Maurizio Cintura, Attache' della Guardia di Finanza a Washington DC, Riccardo Deserti, Presidente di Origin International, Erica di Giovancarlo, Direttore dell'Ufficio Ice di New York, Felice Assenza, Capo Dipartimento dell'Icqrf, garante della qualita' e della legalita' nella filiera agroalimentare, Luigi Scordamaglia Amministratore Delegato di Filiera Italia Alessandro Schiatti, ceo di I Love Italian Food, associazione no profit che ha come mission il far conoscere e difendere la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo. Le conclusioni sono affidate al Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini.

Al termine dell'incontro sara' siglato l'accordo Coldiretti - I Love Italian Food finalizzato a promuovere progetti di valorizzazione dell'agroalimentare autentico nei mercati.

