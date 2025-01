Coldiretti: 2,5 miliardi per tavole Capodanno, 40 milioni italiani brindano a casa -2

In crescita del 15% la presenza in agriturismo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 gen - Buona anche la presenza dell'uva (52% delle tavole) che, secondo la tradizione, va mangiata come portafortuna, al pari delle lenticchie. Sulle tavole non sono mancati neppure il pesce e la frutta, con una netta preferenza per le varieta' di origine nazionale, mentre calano champagne e frutta esotica.

Ma c'e' stato anche, evidenzia la ricerca Coldiretti/Ixe' un italiano su cinque (19%) che ha festeggiato il Capodanno fuori casa, con ben 400mila presenze in agriturismo, secondo Terranostra Campagna Amica, in crescita del 15% rispetto allo scorso anno. Un boom trainato dal clima favorevole ma anche dalla sempre piu' variegata offerta proposta dalle quasi 26mila strutture attive.

Bof

(RADIOCOR) 01-01-25 10:37:51 (0117)FOOD 5 NNNN