Coin: Mimit, verso piano di risanamento, interlocuzioni con possibili investitori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - Avviare un confronto tra le parti, fornire continuita' al business e realizzare un piano di risanamento e di rilancio che tuteli l'occupazione dei 1.331 lavoratori del Gruppo. Questo l'impegno comunicato dai vertici di Coin in occasione del tavolo di crisi che si e' tenuto al ministero delle Imprese e del Made in Italy a seguito della condizione di difficolta' presentata dall'azienda. Lo comunica il Mimit, specificando che l'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti della societa', della Regione Veneto e delle organizzazioni sindacali nazionali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil. In particolare, durante il confronto Coin ha presentato i punti chiave del piano industriale che mira a valorizzare l'attivita' e che sara' basato su tre pilastri: l'ottimizzazione dei punti vendita, attraverso una migliore gestione degli spazi; la revisione del mix merceologico; il miglioramento del servizio tramite un maggior presidio negli store del personale. L'azienda, su proposta del ministero, si impegna altresi', a non prendere azioni unilaterali, avviando un confronto gia' da subito con le parti sindacali per l'implementazione delle azioni industriali ritenute piu' idonee. Il gruppo ha infine confermato che sono in corso interlocuzioni attive con possibili investitori al fine di realizzare le strategie di risanamento. A conclusione dell'incontro, il ministero, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato le parti per il prossimo 4 febbraio e ribadito che il tavolo rimarra' attivo presso il Mimit, che si impegna a monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, ma che il confronto periodico tra il Gruppo e i sindacati proseguira' in sede aziendale.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 18-12-24 15:06:12 (0467)PA 5 NNNN