Coima: Catella, 'cantieri per sviluppo caserme Guido Reni entro fine anno'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - I cantieri per lo sviluppo immobiliare nelle ex caserme Guido Reni a Roma partiranno "entro fine anno". Cosi' il numero uno di Coima, Manfredi Catella, sviluppatore immobiliare che si e' aggiudicato l'asta di Cdp Real Asset per l'acquisto dell'area di 5 ettari nel quartiere Flaminio della Capitale dove sorgera', con un investimento di "oltre 400 milioni", uno sviluppo immobiliare da 45 mila metri quadri destinato a residenziale, commerciale e social housing e, su una parte dell'area destinata al pubblico, il nuovo Museo della Scienza della Capitale. L'iter urbanistico e' completo "Cdp ha fatto una buona parte del percorso e possiamo partire con la parte esecutiva" aggiunge Catella a margine della presentazione del Fondo Inpact che e' il fondo che sviluppa il progetto romano.

Accanto a Coima e Cdp Real Asset, che mantiene una quota del 50% per lo sviluppo del social housing e il 25% per la parte libera, c'e' anche un socio di capitale internazionale: Eagle Hills che ha "un'ampia esperienza di riqualificazione nelle grandi aree e competenza sulla parte alberghiera, quindi sono un partner di capitale con competenze utili al tavolo".

Ggz.

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