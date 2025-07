Coima: accordo con Fondazione Milano Cortina 2026 per sostenibilita' Villaggio Olimpico

Lavori completati in anticipo al 30 giugno 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 lug - Fondazione Milano Cortina 2026 e Coima - in qualita' di promotore e gestore dei fondi immobiliari Coima Olympic Village Fund e Fondo Porta Romana - hanno raggiunto un accordo in vista della consegna del Villaggio Olimpico alla stessa Fondazione.

L'intesa mira ad aumentare la sostenibilita' dell'opera, eliminando gli sprechi e riducendo tempi di conversione del Villaggio. Lo ha reso noto la societa' in una nota. Nel dettaglio, l'accordo prevede l'aumento dei posti letto per gli atleti che soggiorneranno nel Villaggio Olimpico, raggiungendone 1.700 complessivi. Le stanze per gli atleti saranno consegnate con gli arredi definitivi, preparando la riconversione in studentato in soli quattro mesi. Verranno poi utilizzati 10.000 metri quadri di superficie al piano terra degli edifici del Villaggio Olimpico per l'insediamento di servizi per gli atleti (palestre, coworking, ecc.).

Questi, al termine dell'Evento Olimpico, saranno convertiti in servizi dedicati alla comunita' del quartiere di Scalo Romana. Le strutture del Villaggio Olimpico, spiega la nota, sono state completate con un anticipo di 30 giorni rispetto alla consegna originariamente prevista per luglio 2025, dopo 900 giorni di cantiere, e resteranno nella disponibilita' del Fondo Porta Romana per la finalizzazione dei nuovi impegni.

La cerimonia di consegna alla Fondazione Milano Cortina e' prevista in autunno. La realizzazione dell'opera "ha rispettato le tempistiche previste dall'Accordo di Programma, grazie alla virtuosa collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Milano Cortina 2026, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sport, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Universita' e della Ricerca e Gruppo FS Italiane", conclude la nota.

