Coesione: presentata a Torino l'Agenda di Comuni e Citta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Rafforzare il ruolo di Citta' metropolitane e Comuni nelle politiche di investimento, assegnazione diretta delle risorse, governance nazionale partecipata dalle autonomie locali, semplificazione delle procedure per l'attuazione dei progetti. Sono questi alcuni dei punti centrali dell'Agenda di Comuni e Citta' sulle politiche di coesione presentata oggi a Torino dall'Anci, alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Un'agenda che metta a coerenza i diversi fondi e programmi di investimento sulla base di missioni (sul modello del Pnrr) in linea con i principali filoni tematici di intervento. Obiettivo superare l'attuale frammentazione degli strumenti di investimento tra diversi programmi nazionali e regionali. Oltre cento i sindaci intervenuti. 'Abbiamo un'agenda per il futuro - ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - ed e' importante che ci sia una visione complessiva di questi temi. Nella visione complessiva il ruolo di coprogettazione tra Regioni e Comuni non sempre e' stato rispettato e questo e' un fattore di debolezza del processo. E' Importante rimettere al posto giusto i vari ruoli con spirito di assoluta cooperazione istituzionale e vanno messe anche in campo alcune innovazioni in primo luogo la funzione delle citta' medie'.

