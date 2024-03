Coesione: Palazzo Chigi, dati confermano grave ritardo Campania sui fondi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mar - "Il Bollettino Monitoraggio Politiche di Coesione - Programmazione 2021/2027 e 2014/2020' della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato oggi, conferma pienamente i dati di attuazione dei programmi Coesione della Regione Campania che il Dipartimento della coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito fino ad oggi". Lo rimarca il dipartimento Coesione della Presidenza del Consiglio. "Per evitare il rischio che tali dati siano interpretati in maniera strumentale, e' opportuno offrirne un corretto inquadramento. L'avanzamento della spesa Fsc nei tre cicli di programmazione precedenti risulta ancora molto contenuto, inferiore al 50% delle risorse stanziate. In altri termini, sulle risorse complessivamente assegnate a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione pari a piu' di 9 miliardi nei tre cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, il livello di pagamenti e' di appena 4,7 miliardi, solo il 50% del totale: un dato che desta molta preoccupazione, dimostrando che in tutti questi anni e' stata spesa appena la meta' dei fondi stanziati. Guardando l'ultimo periodo di programmazione 2014-2020, il dato e' ancora piu' drammatico.

A fronte di un livello di impegni dell'84%, sui pagamenti si resta fermi al 23,9%. Quindi, su 3,1 miliardi a disposizione dal 2014, sono stati spesi solo 750 milioni. Dati che confermano appieno il grave ritardo nell'attuazione dell'utilizzo del fondo di sviluppo e coesione da parte della Regione Campania".

fil

