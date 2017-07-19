Coesione: Mase, accordo per Presidenza Consiglio per oltre 1,16 mld a ministero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 nov - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato nei giorni scorsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Accordo per la Coesione, che assegna al Mase oltre 1,16 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore complessivo di investimenti pari a oltre 2,1 miliardi di euro. 'Con questo accordo destiniamo risorse importanti a interventi concreti per la transizione energetica, la tutela ambientale e il rafforzamento della capacita' amministrativa del Paese, con una particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, che riceveranno l'80% dei fondi', ha dichiarato il ministro.

Come specificato in una nota del Mase, le risorse saranno impiegate in tre grandi ambiti di intervento: energia con 230 milioni di euro per per progetti di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili; ambiente e risorse naturali con circa 900 milioni per interventi su rischio idrogeologico, tutela della biodiversita', gestione sostenibile delle acque, economia circolare e bonifiche; capacita' amministrativa con oltre 30 milioni per il supporto tecnico finalizzato all'attuazione degli interventi. In particolare, l'accordo prevede un programma unitario di 95 interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con cronoprogrammi definiti e un sistema di monitoraggio coordinato tra Mase e Presidenza del Consiglio per assicurare la piena attuazione e la trasparenza nell'uso delle risorse.

'Si tratta di un tassello fondamentale della politica di coesione 2021-2027, che si integra pienamente con le azioni del Pnrr e con gli altri strumenti nazionali per la crescita sostenibile. E' un passo in avanti per un'Italia piu' verde, piu' sicura e piu' competitiva', ha aggiunto Pichetto.

Com-Fla-.

