Coesione: Giani, firma di oggi tra Regione Toscana e Governo vale 683 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus ) - Firenze, 13 mar - "La firma di oggi vale 683 milioni di cui 110 sono stati gia' oggetto di un'anticipazione, ovvero nel 2021 ci fu una percentuale di anticipazione per scuole, asili e servizi e poi 47 milioni li concordammo con il ministro Fitto come anticipazione alle bonifiche per Piombino dove poi si e' sviluppato il polo siderurgico molto importante per quella zona della Toscana. Complessivamente con gli altri 530 milioni che oggi trovano destinazione si tratta di 683 milioni". Cosi' il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sulla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la regione Toscana a Palazzo Strozzi Sacrati con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

