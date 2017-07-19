Coesione: Foti, ricollocazione risorse per settore idrico ammonta a 629 mln

Centrale rafforzamento investimenti infrastrutturali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'La recente revisione dei programmi 2021-2027 della politica di coesione ha consentito di riprogrammare 34,6 miliardi di euro, coinvolgendo a livello europeo, ovviamente, 25 Stati membri e 186 programmi. E quindi sono state orientate le risorse verso priorita' strategiche sempre piu' legate alla sicurezza economica e alla sicurezza territoriale. Sempre a livello europeo, al resilienza idrica sono stati riassegnati finanziamenti per un totale di 3,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia, la ricollocazione delle risorse per il settore idrico ammonta a 629 milioni di euro, che e' pari a circa il 10% del totale della nostra riprogrammazione. In questo quadro, il rafforzamento degli investimenti infrastrutturali e ambientali nel settore idrico e quindi e' diventato centrale'. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti, in un videomessaggio inviato al convegno 'Sicurezza idrica e resilienza dei territori: la proposta concreta dei consorzi di bonifica', oggi alla Camera. 'Il governo Meloni e' impegnato a promuovere una visione strategica di lungo periodo, fondata su investimenti strutturali e duraturi.

Perche' investire nella sicurezza idrogeologica e nella resilienza idrica significa investire nel futuro, nella tutela dell'ambiente e nella qualita' della vita dei cittadini', ha aggiunto Foti.

Dca.

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