Coesione: Foti, online bando per 882 specialisti tecnici al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - E' online sul Portale del reclutamento inPA il nuovo bando di concorso - finanziato dal Programma Nazionale Capacita' per la Coesione 2021-2027 - per l'assunzione a tempo indeterminato di 882 specialisti tecnici destinati alle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 'Con questo nuovo bando compiamo un passo concreto per rafforzare la capacita' amministrativa dei territori e mettere gli enti locali nelle condizioni di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Investire nelle competenze significa investire direttamente nella qualita' dei servizi, nella capacita' di realizzare progetti e nello sviluppo dei territori'. Cosi' Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, che spiega: 'I risultati del precedente concorso hanno evidenziato la necessita' di proseguire e completare il percorso di reclutamento avviato nel 2024. Vogliamo garantire agli enti territoriali del Sud le professionalita' necessarie per affrontare le sfide della programmazione europea e trasformare le risorse in interventi concreti per cittadini e imprese. Il rafforzamento della Pubblica amministrazione e' una condizione essenziale per ridurre i divari territoriali e rendere piu' efficace l'impiego dei fondi europei. Il nostro obiettivo e' dare continuita' a un percorso che mette al centro competenze, efficienza e capacita' di realizzazione', conclude Foti.

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