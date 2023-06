Coesione: Fitto-Schifani, Sicilia potenziale motore di sviluppo del Sud Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - Nella prosecuzione del lavoro di coordinamento istituzionale per la programmazione e l'impiego dei fondi nazionali ed europei, il Ministro agli Affari Europei, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto ha incontrato oggi pomeriggio il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Oggetto della riunione il tema dell'attuazione delle risorse delle politiche di coesione europea 2014-2020 che, come e' noto, devono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2023. Durante l'incontro e' stato condiviso di concentrarsi sulla programmazione e attuazione di infrastrutture, con particolare riferimento a quelle riguardanti il settore idrico e i rifiuti, per migliorare la qualita' dei servizi pubblici locali nella Regione. 'Importante confrontarsi con la Sicilia per la dimensione del programma e la rilevanza risorse assegnate, che candidano la Sicilia a diventare un motore determinante per lo sviluppo del Sud Italia', ha dichiarato il ministro.

Dca

