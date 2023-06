Coesione: Fitto-Governatori Regioni, bilancio positivo incontri bilaterali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - Si sono conclusi oggi con un bilancio positivo gli incontri bilaterali tra il Ministro Raffaele Fitto e tutti i Presidenti di Regione per dar seguito alla proposta di coordinamento istituzionale per la Politica di Coesione: incontrati tutti i Governatori e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il bilancio e' positivo sia in termini di intesa su obiettivi e modalita', sia in termini di riscontro sull'avanzamento della programmazione 2014-2020, che per molte Regioni conferma le analisi elaborate dal Dipartimento per le Politiche di Coesione. 'Il confronto e' stato proficuo, ho riscontrato condivisione sul lavoro e consapevolezza sulla sfida da portare avanti da parte di tutti', ha dichiarato il ministro. 'Si passa ora alla fase operativa: avviati 4 tavoli tecnici tra le strutture regionali e le task force istituite ad hoc dal Dipartimento per le Politiche di Coesione. Appena conclusa l'analisi del ciclo di programmazione 2014-2020 saranno oggetto di condivisione i progetti di rilevanza strategica da finanziare per il periodo 2021 2027", ha spiegato il ministro. "La rapidita' di riscontro delle Regioni sara' garanzia di tempi brevi per la definizione degli accordi', ha concluso Fitto.

com-Dca

(RADIOCOR) 06-06-23 18:21:04 (0572)PA,FONUE 5 NNNN