Coesione: Fitto, da accordo con Trento risorse che saranno sfruttate al meglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - 'Una disponibilita' finanziaria importante per il territorio, che la Provincia sapra' sicuramente sfruttare al meglio come ha dimostrato in passato, registrando ottime performance in termini di efficienza nel rispettare i target di spesa e di efficacia nell'utilizzo delle risorse, contribuendo a far si' che il Trentino sia uno dei territori con la qualita' della vita tra le piu' elevate d'Europa". Cosi' il ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a proposito della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio e la Provincia Autonoma di Trento. Si tratta del tredicesimo accordo finanziato con le risorse Fsc per il periodo 2021-2027.

'L' accordo - spiega Fitto - assegna complessivamente a questo territorio risorse del Fondo di sviluppo e coesione per 94,6 milioni di euro, di cui 17,8 milioni sono stati assegnati come anticipo nel 2021 con la Delibera Cipess numero 79. La Provincia ha proposto, e il Governo ha condiviso, solo 5 progetti ma di grossa portata, destinati all'innalzamento degli standard di sicurezza ambientale e di disinquinamento avviato da tempo, ma anche al potenziamento dell'offerta educativa e a una linea di azione di aumento della capacita' amministrativa della provincia'.

