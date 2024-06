Coesione: Fitto, accordo Campania non definitivo, Governo anticipa 1,8 mld

'Subito risorse per Comuni, Campi Flegrei e Bagnoli' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto ha oggi confermato, nelle more della definizione dell'Accordo per la coesione, l'assegnazione di oltre 1,8 miliardi di euro in favore dei territori della regione Campania, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021 - 2027 ed imputate programmaticamente alla Regione. Ne da' notizia il Dipartimento. Dopo aver disposto l'assegnazione di 1.218 milioni di euro in favore degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio con il decreto legge 60/2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 24 giugno il decreto legge recante 'Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi flegrei e per interventi di protezione civile', che dispone l'assegnazione di ulteriori risorse in favore della Campania. In particolare, tale ultimo provvedimento assegna circa 420 milioni di euro per interventi urgenti negli ambiti dell'edilizia pubblica, delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali per fronteggiare l'emergenza verificatesi nell'area Flegrea a causa dell'acuirsi del fenomeno del bradisismo.

