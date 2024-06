Coesione: Fitto, accordo Campania non definitivo, Governo anticipa 1,8 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Tali interventi sono finanziati, tra l'altro, per circa 207 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate alle amministrazioni centrali e per circa 206 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione imputate programmaticamente al territorio della regione Campania.

Il medesimo provvedimento assegna, inoltre, 388 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione imputate programmaticamente al territorio della Regione Campania, al completamento degli interventi fondamentali per i Comuni, previsti dal procedente ciclo di programmazione della politica di coesione europea nell'ambito del Programma a titolarita' della regione Campania e non ancora terminati, rispondendo in tal modo alle esigenze espresse dagli enti locali di disporre delle risorse occorrenti ad assicurare tali completamenti entro la scadenza del febbraio 2026 prevista dai regolamenti europei. Si tratta di interventi proposti dalla regione Campania e che sono stati oggetto di istruttoria congiunta finalizzata ad accertare la regolarita' degli stessi.

L'anticipazione di queste risorse da parte del Governo consente l'attuazione della politica di coesione in attesa che la regione Campania trasmetta, come richiesto dal Ministro Fitto in data odierna alla Regione, una nuova proposta progettuale coerente con il percorso di programmazione negoziata previsto dal quadro normativo.

Ad oggi, e' ancora in corso un confronto atto ad assicurare che il contenuto dell'Accordo non presenti un numero troppo elevato di generiche linee di azione ma, al contrario sia declinato in interventi ben definiti e caratterizzati da uno stato di progettazione avanzato.

