Coesione: allarme Lombardia e Piemonte per proposta bilancio Ue, no centralizzare fondi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 set - Fontana ha sostenuto che 'togliere alle Regioni la gestione dei fondi va contro ogni logica di buonsenso e penalizza soprattutto sistemi virtuosi come quello lombardo. Regione Lombardia e' piu' efficiente dello Stato italiano e accentrare a Roma la negoziazione e la programmazione delle risorse significherebbe restare invischiati nel pantano e nelle lentezze tipiche del centralismo'. Aggiungendo che ''il modello lombardo primeggia in Italia e in Europa anche grazie alla nostra capacita' di trasformare i fondi europei in progetti concreti negli ambiti della formazione, della politica industriale o del sostegno all'agricoltura'.

Il commissario alla coesione Raffaele Fitto si e' limitato a inviare al convegno un videomessaggio nel quale ha rivendicato la chiarezza della scelta comunitaria di far leva sulla competitivita' come asse strategico e che 'nella revisione di medio termine della coesione, abbiamo collegato la competitivita' allo sviluppo territoriale, includendola tra le priorita''.

Gia' a luglio la presidente del Comitato europeo delle regioni Kata Tutto (ungherese) aveva criticato apertamente la proposta comunitaria, una proposta 'complicata e divisiva chemette a rischio il ruolo delle regioni e delle citta' nel progetto europeo perche' non vi sono garanzie che tutte le regioni beneficeranno degli investimenti nel settore della coesione, non vi e' alcuna disposizione giuridica che definisca il coinvolgimento delle regioni nella gestione dei fondi, non vi e' alcuna volonta' da parte della Commissione di valutare e monitorare l'impatto degli investimenti a livello regionale e locale'.

Il Comitato delle Regioni aveva messo in luce il fatto che la priorita' della Commissione 'sembra essere l'aumento della quota del bilancio della Ue sotto il suo diretto controllo e la piena flessibilita' dello Stato nei confronti degl ialtri fondi. In questo modo interrompe il suo rapporto con le regioni, rinunciando a una preziosa cooperazione che finora ha contribuito a realizzare gli obiettivi a lungo termine della Ue''.

Aps

