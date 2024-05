Codice strada: Province, serve chiarezza su tutor e dispositivi mobili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - 'Le nuove norme del Codice della Strada devono tenere insieme due esigenze molto pressanti: da una parte, aggiornare il Codice in modo che fornisca ai cittadini tutti gli strumenti utili a salvaguardarne la sicurezza; dall'altra, fornire alle istituzioni competenti nella gestione della viabilita' un quadro normativo di riferimento aggiornato e piu' chiaro.

Obiettivi che l'UPI condivide pienamente, considerato che le Province gestiscono oltre 100 mila chilometri di viabilita' su cui insistono piu' di 30 mila ponti e viadotti, anche alla luce dei dati di incidentalita' stradale forniti dall'Istat, che evidenziano una vera e propria emergenza nazionale'. Lo ha detto il rappresentante dell'UPI Andrea Massari, Presidente della Provincia di Parma, intervenendo in audizione alla Commissione Trasporti del Senato, sul disegno di legge di modifica del codice stradale. 'Proprio per questo pero' chiediamo la massima attenzione alle misure relative ai dispositivi automatici di controllo e ai tutor che, in una condizione di carenza grave del personale di polizia locale, sono lo strumento piu' efficace per monitorare la circolazione nelle strade piu' insicure e per ridurre il livello di incidentalita'. Occorre chiarezza per consentirne il pieno utilizzo agli enti locali o si sferrera' un colpo gravissimo alla sicurezza stradale', ha aggiunto Massari.

com-Dca

(RADIOCOR) 14-05-24 17:13:52 (0649)PA 5 NNNN