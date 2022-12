Codice appalti: Salvini, Anac critica? Si rivolga a Consiglio di Stato

L'autorita' anticorruzione non e' un organo che fa politica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - "Le critiche dell'Anac possono essere rivolte al Consiglio di Stato perche' il testo e' quello". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita all'approvazione del nuovo codice appalti in prima lettura da parte del Cdm.

La domanda prendeva spunto dalle critiche apparse sulla stampa e mosse dall'Anac per delle norme del testo volte a limitare le prerogative dell'Autorita'. "L'Autorita' che si occupa di anticorruzione - ha aggiunto il ministro - non fa parte di un contesto politico che fa scelte politiche", ribadendo che "il testo e' in buona parte condiviso dal Consiglio di Stato: non penso che nel Consiglio di Stato si annidino pericolosi sovversivi che vogliono limitare la capacita' di intervento dell'Autorita' anticorruzione".

