Codice Appalti: Cgil, ok stralcio criteri rappresentanza ma giudizio negativo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Codice Appalti registriamo da un lato che alcune delle norme da noi contestate sono state stralciate e altre corrette o precisate, dall'altro confermiamo il giudizio negativo su molte delle modifiche al nuovo Codice che renderanno piu' incerte le tutele dei lavoratori e il profilo delle scelte che dovranno compiere le stazioni appaltanti, in particolare nell'ambito degli appalti di servizi e forniture". Ad affermarlo, in una nota, Alessandro Genovesi, responsabile Contrattazione inclusiva, appalti e lotta al lavoro nero della Cgil Nazionale. "In particolare - sottolinea il dirigente sindacale - si conferma la diminuzione delle tutele contrattuali, salariali e su salute e sicurezza oggi previste dal vigente Codice, in particolare per i lavoratori degli appalti di servizi e delle forniture, nonche' lungo la catena dei subappalti. Certo - prosegue Genovesi - positiva e' la scelta di stralciare le norme per identificare i Ccnl comparativamente piu' rappresentativi che erano del tutto sbagliate, cosi' come positivo e' l'inserimento specifico sul rispetto dei Ccnl edili con tanto di Codici Cnel/Inps, tutti punti richiesti dalla Cgil, anche in coerenza con la scelta dei sindacati edili di equiparare i vari Ccnl di settore gia' nel 2018'.

com-nep

(RADIOCOR) 02-01-25 12:54:15 (0249)PA,INF 5 NNNN