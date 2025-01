Codice Appalti: Cgil, ok stralcio criteri rappresentanza ma giudizio negativo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 gen - "Ma a nostro parere - continua Genovesi - rimangono sbagliate diverse norme, in particolare quelle relative alle equivalenze automatiche tra Ccnl che non hanno in realta' le stesse tutele, il superamento dell'obbligo di stesso Ccnl per lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto, il rinvio a un decreto ministeriale per definire i cosiddetti scostamenti marginali delle tutele e, ora, anche il caos contrattuale che derivera' dalle attivita' cosiddette scorporabili. In piu' il vulnus dei riferimenti alla natura giuridica delle imprese o alla loro dimensione che, senza riferimenti giuridici chiari, aumenteranno le incertezze per le stesse stazioni appaltanti.

Tutte critiche sollevate; oltre che da noi, anche da Anac e Consiglio di Stato. Il tutto senza considerare le norme peggiorative su consorzi, finanza di progetto, legalita''.

'Per questo - conclude Genovesi - continueremo con tutti gli strumenti della contrattazione di anticipo, delle vertenze, della mobilitazione a difendere i diritti e le tutele dei lavoratori degli appalti contro ogni forma di dumping e di massimo ribasso'.

